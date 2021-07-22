Кияни мало не "лінчували" п'яну водійку: у ДТП запідозрили суддю (відео та фото)

У Києві сталася ДТП на Оболоні, яка ледь не призвела до жертв. Жінка з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом Audi не впоралася з керуванням, вилетіла на великій швидкості з дороги та знесла стовп освітлення, мало не збила людей, після чого врізалася в дерева на набережній, які й зупинили легковик, не давши впасти в Дніпро.

Про це передали в пабліку " Життя Оболонського району " на Telegram-каналі.

Дорожній інцидент стався пізно ввечері 21 липня на вулиці Прирічній, 27.

За словами очевидця аварії, водійка рухалася зі швидкістю близько 100 км/год або вище, і машина навіть "втратила" колесо.

Також в мережі повідомляють, що після ДТП водійці Audi (державний номер КА7008АО) допомогли вийти з авто через пасажирське сидіння. Тоді на місці події з'явилися якісь чоловіки, які почали заступатися за винуватицю аварії, і нібито погрожували присутнім людям.

"Водійка авто, жінка років 40-45, блондинка, була в неадекватному стані. Очі скляні, мовлення немає, не може пояснити де вона знаходитися і як її звуть, за неї до речі крендель в кепці заступався, можливо її знайомий", - описав побачене один зі свідків.

П'яна ДТП у Києві на Оболонській набережній (фото: t.me/obolonlife)

За його словами, зібрався "величезний натовп місцевих жителів", також під'їхали поліцейські патрулі та дві карети"швидкої допомоги".

"Водійка Ауді, жінка, відмовилася від проходження "Драгера" і зажадала наркологічний огляд (я зрозумів так). Але при цьому до того, як це оголосити, вона тривалий час спілкувалася по телефону з н/а абонентом в авто поліції (бо міг бути суд Лінча). І як тільки вона прийняла таке рішення, є підозра що вона дзвонила своїм знайомим з певного наркологічного диспансеру, де можна все порішати. А з огляду на те, що цю людину запідозрили як суддю, то розв'язати проблему в наркологічному диспансері не стане такій людині великим ділом", - йдеться в публікації.

Так, зазначається, що у нетверезій жінці-водійці деякі очевидці розпізнали суддю Деснянського районного суду Світлану Колегаєу.

Фото: суддя Деснянського районного суду Києва Світлана Вікторівна Колегаєа

У мережі з'явилися кадри з місця аварії - фото та відео.

Відео: у Києві сталася п'яна ДТП на Оболоні

На місці п'яного ДТП на Оболоні зібралася велика кількість киян, приїхали 4 екіпажі патрульних, і карети "швидкої" (фото: t.me/obolonlife)

У прес-службі столичних правоохоронців про даний інцидент нічого не повідомляється.

У Києві сталася п'яна ДТП на Оболонській набережній, і люди мало не влаштували самосуд над водійкою (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)