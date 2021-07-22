Киевляне чуть не "линчевали" пьяного водителя: в ДТП заподозрили судью (видео и фото)

В Киеве произошло ДТП на Оболони, которое едва не привело к жертвам. Женщина с признаками алкогольного опьянения за рулем Audi не справилась с управлением, вылетела на большой скорости с дороги и снесла столб освещения, чуть не сбила людей, после чего врезалась в деревья на набережной, которые и остановили легковушку, не дав упасть в Днепр.

Об этом передали в паблике " Жизнь Оболонского района " на Telegram-канале.

Дорожный инцидент произошел поздно вечером 21 июля на улице Приречной, 27.

По словам очевидца аварии, водитель двигался со скоростью около 100 км/час или выше, и машина даже "потеряла" колесо.

Также в сети сообщают, что после ДТП водителю Audi (государственный номер КА7008АО) помогли выйти из авто через пассажирское сиденье. Тогда на месте происшествия появились некие мужчины, которые принялись заступаться за виновницу аварии, и якобы угрожали собравшимся людям.

"Водитель авто, женщина лет 40-45, блондинка, была в неадекватном состоянии. Глаза стеклянные, разговора нет, не может объяснить где она находиться и как ее зовут, за нее кстати крендель в кепке заступался, возможно ее знакомый", - описал увиденное один из свидетелей.

Пьяное ДТП в Киеве на Оболонской набережной (фото: t.me/obolonlife)

По его словам, собралась "огромная толпа местных жителей", также подъехали полицейские патрули и две кареты "скорой помощи".

"Водитель Ауди, женщина, отказалась от прохождения "Драгера" и потребовала наркологические освидетельствование (я понял так). Но при этом до того, как это объявить, она длительное время общалась по телефону с н/а абонентом в авто полиции (ибо мог быть суд Линча). И как только она приняла такое решение, есть подозрение что она звонила своим знакомым из определенного наркологического диспансера, где можно все порешать. А ввиду того, что этого человека заподозрили как судью, то решить проблему в наркологическом диспансере не составит такому человеку труда", - говорится в публикации.

Так, отмечается, что в нетрезвой женщине-водителе некоторые очевидцы распознали судью Деснянского районного суда Светлану Колегаеву.

Фото: Судья Деснянского районного суда Киева Светлана Викторовна Колегаева

В сети появились кадры с места аварии - фото и видео.

Видео: в Киеве произошло пьяное ДТП на Оболони

На месте пьяного ДТП на Оболони собралось большое количество киевлян, приехали 4 экипажа патрульных, и кареты "скорой" (фото: t.me/obolonlife)

В пресс-службе столичных правоохранителей о данном инциденте ничего не сообщается.

В Киеве произошло пьяное ДТП на Оболонской набережной, и люди чуть не устроили самосуд над водителем (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)