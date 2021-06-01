Він сам був п'яний: у Вінниці неадекватна "мажорка", яка збила дитину, на колінах вилазила з машини

В Вінниці п'яна жінка за кермом позашляховика збила 13-річного хлопчика , який йшов по тротуару в школу. Зараз дитина в лікарні у важкому стані, а жінку випустили з СІЗО під заставу. Її адвокат стверджує, що у його підзахисної є офіційний діагноз - алкоголізм.

Старша сестра постраждалого хлопчика Марина розповіла "Фактам" , як все було в той нещасливий день.

Того дня 13-річний Андрій пішов до школи трохи раніше, з ним мали йти друзі, але за певних обставин їм не вдалося це зробити і вони уникли трагедії. Через кілька хвилин після виходу з дому, в Андрія врізалася машина. Він йшов по тротуару.

П'яна жінка не розуміла, що відбувається

"Але в поворот дороги несподівано не вписався великий китайський позашляховик. Машина врізалася в стовп і вдарила брата в спину, підкинувши його в повітря і кинувши на паркан. Далі машина ще врізалася в сусідський паркан і перекинувся. Сусіди розповіли, що з машини вилізла жінка, яка не розуміла, що накоїла", - розповіла сестра Андрія Марина.

Відзначимо, що в крові у жінки було 3,3 проміле алкоголю, що в 16,5 рази перевищує норму. У салоні автомобіля стояв запах алкоголю, який відчувався на відстані.

"Згодом я сама бачила неадекватного водія, яка лежала на задньому сидінні свого автомобіля. У салоні стояв запах горілки, як на спиртовому заводі. Я крикнула їй: "Що ж ти накоїла?!" А жінка пробурмотіла, запинаючись на кожному слові:" Я не п'яна, це той хлопчик сам був п'яний...", - згадує Марина.

Винуватиця ДТП на волі

За нетверезу їзду, яка призвела до травмування людей, підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідчий і прокурор клопотали в суді про арешт водія на час слідства. 26 травня Вінницький міський суд задовольнив це клопотання і одночасно призначив грошову заставу в сумі 181 тисяча гривень. Адвокат підозрюваної домігся, щоб її випустили з СІЗО, мовляв, вона стоїть на обліку і у неї діагноз алкоголізм. Наразі на неї наділи електронний браслет та вилучили закордонний паспорт.

Андрій перебуває в лікарні у важкому стані

13-річний Андрій зараз перебуває в лікарні у важкому стані і за його життя борються лікарі. Підозрювана перерахувала його рідним 10 тисяч гривень на лікування, але ця сума не покрила і частину витрат. Цікаво, що на свою заставу в 181 тисячу гривень підозрювана назбирала дуже швидко.

Після ДТП Андрій перебуває у важкому стані (фото: crime.fakty.ua)

За словами нейрохірурга дитячої обласної лікарні, у школяра дуже серйозне пошкодження мозку і травми хребта, йому потрібна буде складна операція, а потім довга реабілітація.

Так, коли хлопця на великій швидкості збила машина, він наколовся головою на арматуру, отримавши розрив мозку.