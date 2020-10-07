Киянам показали, як буде виглядати новий пішохідний міст з динамічним підсвічуванням

Мешканці Києва та гості столиці зможуть прогулятися новим пішохідним мостом вже в наступному році. Спорудження з'єднає Оболонську набережну і Оболонський острів.

Про те, що новий пішохідний міст і зона відпочинку будуть побудовані у 2021 році, розповів мер Києва Віталій Кличко у своєму каналі в Telegram.

"А ви знаєте, де в столиці вже в наступному році з'явиться такий гарний міст і комфортна зона відпочинку?" – запитує Кличко.

Міст дозволить створити кільцевий маршрут навколо затоки, яка об'єднує набережну, парк "Наталка" і новий пляж на острові. Там також облаштують зону для барбекю, а з боку річища Дніпра може з'явитися причал.

Запланована довжина моста становить 130-140 метрів. При цьому опорні конструкції будуть зроблені у вигляді хвиль. Вони ростуть в центр і "затихають" до країв мосту. Також у нього буде динамічне підсвічування.

Фінансувати будівництво мосту повинні за гроші інвестора. Вартість конструкції оцінюється до 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, влада Києва розповіла про плани ремонту доріг на 2021 рік. Крім того, в наступному році розпочнеться будівництво нової велодоріжки на Набережному шосе, яка буде проходити від Поштової площі до моста Патона.

Раніше ми писали про те, що в Києві розгромили новий пішохідний міст ще до відкриття.