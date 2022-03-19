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Як оплатити комунальні послуги карткою єПідтримка: інструкція

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Субота 19 березня 2022 10:04
Як оплатити комунальні послуги карткою єПідтримка: інструкція Як оплатити комунальні послуги з карти єПідтримка (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українці, які не встигли витратити свої гроші з картки "еПідтримка", можуть оплатити цими коштами комунальні послуги. Це стосується і 1000 гривень за вакцинацію, а також і 6500 – допомога від держави під час війни.

Як оплатити цими грошима рахунки за електроенергію або газ, розповіли в YASNO.

Всі кошти, які українці отримали за вакцинацію від коронавірусу, можна витратити на оплату комунальних послуг.

Також можна використовувати кошти, які держава почала виплачувати жителям областей, які постраждали від військової агресії РФ проти України.

Як оплатити комунальні послуги карткою єПідтримка: інструкціяЯк отримати допомогу від держави

1. Зайдіть в мобільний додаток "Дія"

2. Виберіть в меню "послуги" - "Підтримка".

3. Натисніть "Отримати допомогу".

4. Гроші надійдуть на ваш рахунок протягом 10 днів.

Як оплатити комунальні послуги карткою еПідтримка

1. Виберіть один зі зручних онлайн-сервісів: Vaber-Бот YASNO, мобільний додаток YASNO, Інтернет-банкінг або платіжні сервіси

2. Вкажіть суму до оплати

3. Внесіть реквізити картки єПідтримка

4. Підтвердить платіж

Українців просять по можливості оплачувати комунальні послуги, навіть якщо вони знаходяться далеко від дому, щоб допомогти в стабільній роботі енергосистеми.

Укрпошта зняла комісію на оплату комунальних послуг при оплаті за послуги в поштових відділеннях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українці можуть отримати знижку у 25% при оплаті комунальних послуг.

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