Потеплішає не усюди: синоптики розповіли, де затримаються двадцятиградусні морози

Погода в Україні (колаж РБК-Україна)

Погода в Україні принесе потепління майже на всій території країни, але місцями мороз все ж ще затримається. Очікуються опади у вигляді снігу і дощів у деяких регіонах. Також водіям слід бути обережнішими через ожеледицю на дорогах.

Такий прогноз на четвер, 21 січня, дали синоптики на сайті Meteoprog.ua.

Зазначається, що опади у вигляді снігу можливі на Заході в темний час доби, а вдень очікується снігопад на північному сході України.

Температура повітря у центральних областях в денний час становитиме -3... 0 градусів та від -15 до -12 градусів вночі. Прогнозується мінлива хмарність, опади не очікуються.

У західних областях значно потеплішає, і стовпчики термометрів покажуть вдень близько +2... +5 градусів, а в нічний час буде від -3 до 0 градусів. Також буде мінлива хмарність, без істотних опадів (дощ імовірний в Закарпатській області).

На Півночі вдень також температура повітря підвищиться і становитиме -1... +2 градуси, а вночі буде ще холодно: від -14 до -11 градусів. Прогнозується мінлива хмарність, йтиме сніг.

У східних областях вдень збережеться досить морозна погода від -9 до -6 градусів, а вночі очікується від -22 до -19 градусів. Опади не очікуються, буде мінлива хмарність.

На Півдні стовпчики термометрів піднімуться до +4... +7 градусів вдень, а вночі прогнозується від -9 до -6 градусів. Буде мінлива хмарність, опади не очікуються.

Як зазначається в прогнозі Gismeteo, в Києві температура повітря коливатиметься в межах -6... +2 градусів.

Напрямок вітру - південний, сила складе від 5 до 9 метрів на секунду.

Синоптики попереджають про невеликі геомагнітні збурення протягом доби.

У столиці вночі можливий невеликий сніг, а вдень очікується мінлива хмарність без опадів.

Раніше повідомлялося, що в Україну рухаються зливи зі штормовим вітром, і синоптики Укргідрометцентру назвали дату.

Також ми писали про те, що метеоролог Вазіра Мартазінова попередила про екстремальну погоду, з якою українці будуть періодично стикатися в найближчі 5 років.