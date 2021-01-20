Киян попередили про небезпечного таксиста: дівчині довелося встрибувати з авто на ходу

У Києві дівчатам необхідно остерігатися неадекватних водіїв, які замість того, щоб везти пасажирів за вказаною адресою, везуть їх у невідомому напрямку.
Такий випадок стався з однією дівчиною. Коли вона зрозуміла, що водій везе її не додому, то злякалася і вистрибнула на ходу з авто. При цьому вона отримала величезні синці та садна. Але обійшлося без переломів. Про цей інцидент розповіла столичний дизайнер Наталія Дмитрієва на своїй сторінці в Facebook.
"Вчора одна дівчинка їхала додому, скориставшись службою Убер (особа додається, хоча особою складно назвати, швидше тварина). Коли дівчинка зрозуміла, що їде зовсім не додому, поставила питання водієві: куди ми їдемо? - замість відповіді отримавши збільшення швидкості, їй довелося вистрибнути з машини. Що відбувається???? Такі історії я чула в 90-ті. Дівчата, озброюємося, напевно, бережіть себе!!!!" - написала Наталя.
Таксист в Києві неадекватно поводиться з пасажирками (фото: facebook.com/Наталья Дмитрієва)
В коментарях до посту вона уточнила, що інцидент стався в Києві з її подругою. Користувачі мережі також прокоментували це.
Нагадаємо, що під Києвом п'яний як чіп водій ледь не убив сім'ю з дитиною.
Раніше під Дніпром таксисти натовпом помстилися клієнту.
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