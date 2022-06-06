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Киян порадували нововведеннями в роботі метро: що змінилося

Фото: метро в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві в метро змінюють графік руху поїздів, і тепер інтервали між ними будуть скорочені. Крім того, поновлюється робота деяких вестибюлів на станціях столичної підземки.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці КП "Київський метрополітен".

Так, інтервали руху поїздів у пікові години тепер складуть 4-5 хвилин, а у міжпікові: 8-10 хвилин. Таке приємне нововведення запрацювало з понеділка, 6 червня.

Зауважимо, що досі закриті виходи та входи в підземку на станціях "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк" і "Майдан Незалежності" - потяги курсують повз них без зупинок.

Також залишається закритим пересадочний вузол "Хрещатик" - "Майдан Незалежності".

Відсьогодні відновлює роботу другий вестибюль на станціях "Дарниця" та "Видубичі".

А на "Осокорках" запрацює вестибюль №1 (у напрямку ст. "Славутич"), при цьому вестибюль №2 залишається закритим.

Також на станції "Лісова" запрацює вестибюль № 2 (у напрямку Броварів), а вестибюль №1 - закритий.

З детальним графіком руху можна ознайомитися за цим посиланням.

Графік роботи станцій метро Києва

У метрополітені нагадали, що в разі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену призупинятиметься. А підземні станції метрополітену продовжують виконувати функцію укриття.

Також киян та гостей столиці закликають дотримуватися правил воєнного стану та комендантської години.

Нагадаємо, що у столиці посилили контроль за дотриманням комендантської години.

Додамо також, що у Києві продовжили час продажу алкоголю в магазинах.

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Київ