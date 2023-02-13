В Киеве нашли змею в стиральной машине: зооспасатели показали фото

Необычный инцидент со змеей произошел в квартире на проспекте Бажана на левом берегу столицы.

Зооспасатели прибыли в домохозяйство, разобрали стиралку и вытащили небольшую змейку. Ее вид не уточняется.

"На проспекте Бажана из стиральной машинки деблокирована змея, неизвестно оказавшаяся в квартире", - говорится в сообщении.

Змея обнаружена в стиральной машине в квартире киевлян на проспекте Бажана (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Как видно на снимках, змея проживала внутри корпуса стиральной машины, где, благодаря своим маленьким размерам, нашла себе уютный "домик" в углублении между деталями и микросхемами возле барабана.

Информация об этом случае обнародована в свежем отчете спасателей животных за период деятельности с 21 по 31 января.

В Киеве из стиральной машинки вытащили небольшую змею (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Пользователи сети благодарят спасателей животных за вызволение змеи из стиралки, но признаются при этом, что сама история - как из фильмов ужасов и довольно жутковатая, и может спровоцировать возникновение еще одной фобии.

В Киеве нашли змею в стиральной машине (фото: скрин комментариев facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)