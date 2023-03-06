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В Киеве нашли младенца в квартире с мусором и тараканами: что известно

В Киеве обнаружили младенца в горе мусора и среди тараканов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Голосеевском районе Киева обнаружили новорожденную девочку в квартире с жуткой антисанитарией. Девочка, которая родилась две недели назад, находилась среди мусора, тараканов, окурков.

Детали сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

В полицию Киева поступил сигнал от работников медицинского учреждения. Врачи сообщили, что 21 февраля женщина с новорожденным ребенком была выписана домой под наблюдение патронажной сестры. Но молодая мама перестала отвечать на звонки и не открывала патронажной сестре дверь в квартиру.

По указанному адресу прибыли сотрудники полиции, а также представители ювенальной службы и службы по делам детей. Там они обнаружили жуткий заброшенный дом, который был отключен от всех коммуникаций. В помещении царила жуткая антисанитария и не было никаких условий для ребенка.

Вход в квартиру был завален мусором, были разбросаны грязные вещи, стояла жуткая вонь, повсюду бегали тараканы.

Малышку изъяли из семьи в связи с непосредственной угрозой для ее жизни и здоровья. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

На горе-мать составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях - неисполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию и уходу за детьми.

Дело передано в суд и решается вопрос о лишении матери родительских прав. Судьбу девочки теперь определят в социальной службе.

Фото: полиция Киева

Кстати, ранее мы писали о том, что под Львовом 6-летняя девочка попала в больницу из-за стиральной машины.

А еще рассказывали о том, что мама поделилась трагической историей о смерти сына, которого убили российские оккупанты.

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дитинагоре-мать