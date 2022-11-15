Из-за массированного обстрела Украины более 7 млн абонентов не имеют электричества
Во вторник, 15 ноября, россияне нанесли массированный удар по территории Украины. В результате этого от электроснабжения было отключено более 7 млн абонентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
В результате массированной ракетной атаки РФ по Украине пострадали 15 энергообъектов.
"Из-за этого сейчас есть отключение в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Всего сейчас отключено более 7 млн абонентов, если мы считаем в людях, то это гораздо больше", - заявил Тимошенко.
По его словам, ГСЧС и энергетики делают все для того, чтобы возобновить поставки электричества. Уже через несколько часов будет обновлена информация, в каких областях в какие сроки будет возобновлено электроснабжение.
Напомним, 15 ноября во время масштабной воздушной тревоги в ряде регионов Украины прогремели взрывы.
Позже стало известно, что оккупанты обстреляли Печерский район Киева, там были повреждены три многоэтажки. По предварительным данным, один человек погиб.
Несмотря на самый большой ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины с начала российского вторжения, украинская энергосеть остается управляемой.
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