В Киеве сдают в аренду квартиру за миллион гривен в месяц. Смотрите, как она выглядит

Как выглядит эта квартира

Эта трехкомнатная квартира расположена на ул. Златоустовской, что возле цирка. Это считается элитным районом, поскольку совсем рядом с центром столицы.

"Квартира в новостройке площадью 108 кв. м. Имеет две спальные комнаты, большую гостиную с панорамными окнами и кожаным диваном, два телевизора, два балкона, два санузла с душевой и джакузи. Кухня с мрамором и дорогой электроникой, два холодильника, посудомойка, бойлер, пол утеплен, кондиционеры", - говорится в объявлении.

Также указано, что сдают в аренду людям, у которых нет домашних животных.

Отметим, что квартира расположена на 11 этаже, и как видно из фото - из окон панорама открывается на другие высотки и недостроику.

Вот так выглядят элитные апартаменты (скриншот)

Какие дополнительные опции при аренде этих апартаментов

Согласно объявлению риелтора, квартира расположена в доме, построенном в начале 2000-х годов. Отопление в нем централизованное, квартира с евроремонтом.

Среди бытовой техники, присутствующей в квартире есть: электрочайник, фен, плита, варочная панель, духовой шкаф, холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, пылесос, телевизор.

В разделе комфорт отмечены: кондиционер, душевая кабина, мебель на кухне, гардероб, балкон, лоджия, панорамные окна, гостевой паркинг, лифт и грузовой лифт.

Среди преимуществ также отмечено, что рядом расположены детский сад, школа, остановка транспорта, магазин, супермаркет, ТРЦ, Парк, аптека, больница, поликлиника, ресторан, кафе, кинотеатр, театр, отделение почты, отделение банка, банкомат и метро.

Вот так выглядят элитные апартаменты (скриншот)