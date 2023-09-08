В Киеве сдают в аренду квартиру за миллион гривен в месяц. Смотрите, как она выглядит

В Киеве сдают в аренду 3-комнатную квартиру вблизи цирка за рекордную сумму - 1 107 129 грн в месяц. Соответствующее объявление опубликовали на сайте OLX.
О том, как выглядят эти апартаменты и какие у них условия, смотрите в нашем материале Styler.
Эта трехкомнатная квартира расположена на ул. Златоустовской, что возле цирка. Это считается элитным районом, поскольку совсем рядом с центром столицы.
"Квартира в новостройке площадью 108 кв. м. Имеет две спальные комнаты, большую гостиную с панорамными окнами и кожаным диваном, два телевизора, два балкона, два санузла с душевой и джакузи. Кухня с мрамором и дорогой электроникой, два холодильника, посудомойка, бойлер, пол утеплен, кондиционеры", - говорится в объявлении.
Также указано, что сдают в аренду людям, у которых нет домашних животных.
Отметим, что квартира расположена на 11 этаже, и как видно из фото - из окон панорама открывается на другие высотки и недостроику.
Согласно объявлению риелтора, квартира расположена в доме, построенном в начале 2000-х годов. Отопление в нем централизованное, квартира с евроремонтом.
Среди бытовой техники, присутствующей в квартире есть: электрочайник, фен, плита, варочная панель, духовой шкаф, холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, пылесос, телевизор.
В разделе комфорт отмечены: кондиционер, душевая кабина, мебель на кухне, гардероб, балкон, лоджия, панорамные окна, гостевой паркинг, лифт и грузовой лифт.
Среди преимуществ также отмечено, что рядом расположены детский сад, школа, остановка транспорта, магазин, супермаркет, ТРЦ, Парк, аптека, больница, поликлиника, ресторан, кафе, кинотеатр, театр, отделение почты, отделение банка, банкомат и метро.
Вот так выглядят элитные апартаменты (скриншот)
Раньше мы делились фото гостиничного номера, стоимость которого 147 тыс. грн в сутки.
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