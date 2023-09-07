Где в Европе больше всего дорожает жилье и сколько стоит аренда квартир: цены в городах

Арендная плата за квартиры растет по всей Европе. На дефицит свободного жилья и спрос повлияла трудовая миграция и наплыв беженцев из Украины.

В каких городах Европы больше всего дорожает жилье и во сколько обойдется аренда однокомнатной квартиры, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Цены на аренду квартир растут из-за дефицита жилья в Европе

В самых больших городах Европы арендаторы сталкиваются с острым дефицитом жилья. Это доводит цены до рекордного уровня.

Во многих столицах поиск квартиры в аренду становится сложной задачей. Например, в Цюрихе претенденты берут на осмотр квартиры вино и шоколад, чтобы хозяева предпочли их среди сотни других потенциальных квартирантов в очереди.

В Дублине и Лиссабоне молодые специалисты бросают работу и возвращаются жить к родителям. В Ирландии с населением более 5 млн человек по состоянию на 1 августа 2023 года было доступно около 1200 объектов недвижимости.

В Амстердаме студенты университета месяцами не могут найти жилье до начала учебы. В столицу Нидерландов только в 2022 году приехали 18 000 человек. Городские власти посчитали, что чрезвычайный рост населения привел к тому, что в городе не хватает около 200 000 квартир.

В Париже проблему на рынке недвижимости создают квалифицированные иностранные специалисты, которые могут платить за аренду больше местных.

Фото: Квартира в аренду (unsplash.com)

Тенденция к стремительному росту арендной платы после пандемии усилилась из-за относительно небольших размеров городов и большей концентрации исторических и малоэтажных зданий.

"Арендная плата растет, и это особенно усложняет жизнь людям, не имеющим унаследованного богатства", – отметила профессор экономики жилья в Лондонской школе экономики Кристин Уайтхед.

Во многих городах Восточной Европы дефицит жилья и резкий рост цен на аренду обостряется из-за наплыва бежавших от войны в Украине, отмечает издание.

В частности, Эстония является одной из пулярных стран среди украинских беженцев. В 2022 году цены на аренду жилья там подскочили на 22%. Поэтому арендаторы из Таллинна переселяются в небольшие города за пределами столицы, чтобы снимать жилье дешевле.

В каких городах Европы самая дорогая аренда однокомнатных квартир

Платформа по аренде жилья в европейских городах Housing Anywhere составляет рейтинг цен на жилье для студентов или молодых специалистов – примущественно это однокомнатные квартиры, частные комнаты или квартиры-студии. По последним данным платформы, во втором квартале 2023 года средние цены на аренду жилья в Европе выросли на 9,6% по сравнению с 2022 годом в зависимости от типа помещений.

Отдельные комнаты подорожали в среднем на 9,7% по сравнению с прошлым годом. Больше всего – в Лиссабоне (на 29,4%), Гааге (28,6%) и Берлине (22,6%).

Однокомнатные квартиры в среднем стали дороже на 9,1%. Больше всего арендные ставки выросли в Будапеште (42,9%), Гааге (27,8%) и Утрехте (25,8%).

В то же время студии лидируют по скачку цен на аренду – в среднем 10,1% по сравнению с прошлым годом. Рекордное подорожание такого жилья произошло в Лиссабоне (70,3%), Флоренции (33,3%) и Гамбурге (27,4%).

Фото: Пейзаж в Лиссабоне (pixabay.com)

В целом самые высокие средние цены на съемные однокомнатные квартиры во втором квартале 2023 года зафиксированы в таких городах Европы:

Лиссабон – 2500 евро; Амстердам – 2300 евро; Утрехт – 1950 евро; Париж – 1802 евро; Мюнхен – 1755 евро; Милан – 1750 евро; Берлин – 1748 евро; Гаага – 1725 евро; Флоренция – 1700 евро; Роттердам – 1655 евро.

Напомним, мы писали, как арендовать жилье в Германии беженцам из Украины.

Также мы рассказывали, сколько стоит арендовать квартиру в больших городах Польши.

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