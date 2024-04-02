С амфитеатром и домом ветеранов. Под Киевом обустроят новое общественное пространство (фото)
Команда проекта "Наше место" презентовала концепцию восстановления Панского парка в Макарове, что под Киевом. На его территории предлагают обустроить общественное пространство.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию The Village Украина.
Как будет выглядеть общественное пространство
Во время российской оккупации в 2022 году Макаров был уничтожен на 40%. Сейчас городок возвращают к жизни.
Эксперты считают, что у Панского парка большой потенциал. Там уже есть кафе, детская и спортивная инфраструктура, краеведческий музей на сохранившемся Городище, окруженном рвом, река с пляжем и биоразнообразием.
В парке эксперты предлагают обустроить пространство для проведения мастер-классов по ремесленничеству, выставкам и локальным праздникам. Городище хотят соединить с общественным пространством на берегу реки Здвиж.
Так будет выглядеть общественное пространство в Макарове (фото: Space Odissey)
На территории парка обустроят инклюзивные пандусы. А еще хотят создать амфитеатр-пирс, предназначенный для активного отдыха (каякинг, прыжки в воду, плавание). Там можно будет также проводить культурные и образовательные мероприятия.
Команда "Наше место" предлагает построить Дом ветеранов на берегу реки. Он будет отграничен тростником, а добраться к нему можно будет через мостик. Домик сможет вместить до 12 человек, там можно будет остаться на отдых с ночевкой.
Так будет выглядеть общественное пространство в Макарове (фото: Space Odissey)
Также в общественном пространстве хотят обустроить спортивно-реабилитационный центр - участок выделят на территории спортивного комплекса.
Согласно плану, в парке также предусмотрены обустройство летней террасы, зоны фонтана и пляжу.
На первом этапе обустройства пространства будет построен амфитеатр-пирс. Для этого уже проводят геологические изыскания. Проект инициировала и финансирует группа дорожно-строительных компаний RDS. Разработкой проекта амфитеатра и набережной занимается архитектурная студия Space Odissey.
Так будет выглядеть общественное пространство в Макарове (фото: Space Odissey)
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