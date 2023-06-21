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В Киеве зацвели "макаронные деревья". Вы только взгляните на эту красоту (фото)

В столице расцвели катальпы (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Киеве массово расцвели катальпы. Это дерево в народе прозвали "макаронным", поскольку на нем образуются длинные стручки, свисающие с веток как вермишель.

Фото цветущих деревьев поделился генеральный директор КО "Київзеленбуд" Алексей Король в Facebook.

"Макаронные деревья" украсили столицу

"Когда будете проходить мимо дерева с соцветием из маленьких "орхидей", похожим на каштановое, и яблочным ароматом не менее устойчивым, чем липовый, обратите внимание на свисающие стручки с семенами. Из-за них это дерево называют макаронным, индейским бобовым и сигарным. Это все о катальпе - южной гостьн, которая уже давно поселилась в Киеве", - пишет Король.

Для катальпы привычен климат субтропических регионов Северной Америки, Карибов и Восточной Азии. Но она отлично себя чувствует в Киеве. В Украину эту культуру завезли еще в 19 в. и в основном выращивали на юге страны.

"Возможно, именно потому, что катальпа любит тепло, она едва ли не последняя распускается весной. Хотя и в холодное время есть то, что ее отличает от других - стручки с семенами, которые могут быть до 25-35 см в длину", - добавляет Алексей.

Цветение катальп в Киеве (фото: Facebook.com/Алексей Король)

Какие виды катальпы растут в Киеве

Из 10 видов катальп в Киеве чаще всего высаживают катальпу обыкновенную или бигнониевидную (Catalpa bignonioides) с листьями до 15 см в длину и прекрасную катальпу (Catalpa speciosa), которая может вырасти до 20 м в высоту.

Сорт катальпы бигнониевидной на штамбе Нана почти не цветет, может быть несколько соцветий, однако это прекрасное декоративное дерево с плотной кроной.

Также в Украине можно встретить яйцевидную катальпу (Catalpa ovata) и гибридную катальпу (Catalpa hybrida). Все виды и сорта отличаются цветом соцветий, листьев и их размером.

Благодаря значительной площади листовой пластины катальпа может поглощать больше пыли, углекислого и выхлопных газов, и лучше очищать воздух.

"Наслаждайтесь красотой катальп. Они будут цвести еще несколько недель", - подчеркнул Король.

Цветение катальп в Киеве (фото: Facebook.com/Алексей Король)

Ранее мы рассказывали о том, что в столичном ботаническом саду расцвело 500 видов пионов.

Просматривайте также яркие фото цветения тюльпанов в Киеве.

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