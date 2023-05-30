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Более 500 сортов. В столичном ботсаду расцвело поле пионов: яркие фото

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Вторник 30 мая 2023 15:32
Более 500 сортов. В столичном ботсаду расцвело поле пионов: яркие фото Фото: Цветение пионов в ботсаду имени Гришко (facebook.com/nbg.kiev.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

В ботаническом саду имени Гришко расцвели одни из самых пышных и ароматных цветов. Гостей приглашают любоваться сотней сортов пионов.

Коллекция этих цветов в саду – крупнейшая в Украине и одна из самых богатых среди стран ближнего зарубежья, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу научно-исследовательского учреждения.

Отмечается, что на участке "Времена года" началось цветение пионов. Эта коллекция внесена в реестр научных объектов, являющихся национальным достоянием. В этот реестр внесены неподдающиеся воспроизводству уникальные объекты, потеря или разрушение которых будет иметь серьезные негативные последствия для развития науки и общества.

"Коллекция пионов представлена 9 видами и 565 сортами и является самой большой в Украине и одной из самых богатых среди стран ближнего зарубежья и Восточной Европы", – рассказывают на странице ботсада.

Среди сортов есть все садовые группы, существующие на сегодняшний день – как исторические образцы, так и самые современные достижения мировой селекции.

Фото: Первые цветы на участке пионов (facebook.com/nbg.kiev.ua)

Коллекция является эталоном, на фоне которого проходит государственное сортоиспытание пионов. На основе коллекции создано 27 сортов. Автор десятков сортов пионов – селекционер Василий Горобец.

Раньше мы рассказывали, что украинцам напомнили правила путешествий во время войны.

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