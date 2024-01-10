В Киеве затапливает еще одну станцию метро: через потолок просачивается вода (фото)

В Киеве снова затапливает станцию метро. На этот раз речь идет о вестибюле в подземке "Академгородок".
Сообщается, что потолок на станции метро течет как минимум в трех местах. Влага уже успела испортить внутреннюю отделку станции и штукатурку.
Сотрудники подземки подставили под протечку обрезанные пластиковые бутылки и подложили тряпки.
По словам местных жителей, которые каждый день пользуются станцией "Академгородок", проблема с течением воды с потолка наблюдается здесь уже более года.
В пресс-службе метрополитена пока не комментируют ситуацию, а обещают разобраться в произошедшем.
Напомним, что 8 декабря в Киеве из-за разгерметизации тоннеля и трещин в его стенах остановлено движение поездов между станциями "Лыбидская" и "Демеевская".
Это повлекло за собой подтопление участка метрополитена. Начато досудебное расследование.
Как мы ранее писали, украинский блоггер проверил, сколько за 30 минут на Крещатике зарабатывает бездомный.
Читайте также, могут ли закрыть мост метро в Киеве.