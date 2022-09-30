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В Киеве установили новую систему оповещения о воздушной тревоге: в чем ее "фишка"

Новая система оповещений об опасности в Киеве (фото: pexels.com)
Автор: Юлия Гаюк

В начале полномасштабной войны в Украине появилось приложение, извещающее о воздушной тревоге. Теперь разработчики создали новую систему оповещений.

Что это за система и чем она отличается - смотрите в нашем материале.

Что нового?

Приложение "Воздушная тревога" от Минцифры стабильно информирует украинцев о нескольких видах потенциальных опасностей: воздушная тревога, артиллерийский обстрел, уличные бои, химическая и радиационная угроза.

Теперь разработчики решили обновить систему для локальных уведомлений. До такого новшества изобретатели дошли из-за того, что часто из-за окружающего шума в городе звук сирены просто не слышно на улице.

В настоящее время новинку тестируют в одной из киевских гимназий.

Как работает новенькая система?

В гимназии установили 12 маленьких пластмассовых прямоугольников. Это и есть новоиспеченные сирены.

Так выглядят системы локального оповещения (фото: Ajax)

Когда начинается тревога, звук слышат даже жители близлежащих домов, поэтому это действительно довольно громко. Сам звук напоминает всем знакомую автомобильную сигнализацию.

Кроме звукового сигнала, сирена оснащена еще и световым - мигает красным светом. Это сделано для дополнительного привлечения внимания.

Сколько стоит установка?

Именно в этой гимназии в Киеве установка обошлась в 35 000 гривен. Но сумма может изменяться в зависимости от площади.

Кстати, подобными системами уже оборудованы около 400 школ по Украине. Осуществлялось это за счет городского бюджета, грантового или донорского финансирования.

Напомним, что в Киеве планируют обустроить укрытие на остановках общественного транспорта.

Читайте также о том, как и когда срабатывает сигнал воздушной тревоги.

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Киеввоздушная тревога