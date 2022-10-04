В Киеве впервые за 65 лет обновили Подольский спуск: когда откроют движение (фото)

Откроют полноценное автомобильное движение по обновленной дороге на Подольском спуску в следующий понедельник, 10 октября. А сейчас по нему разрешено ездить только общественному транспорту в реверсном режиме.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, на Подольском спуске уже практически завершили текущий ремонт покрытия из брусчатки и тротуаров.

Дорожники отремонтировали Подольский спуск в Киеве (фото: kyivcity.gov.ua)

"Эта улица имеет важное значение для движения между Подольским и Шевченковским районами города, в том числе для курсирования общественного транспорта. Чуть больше 2 месяцев на Подольском спуске "Киевавтодор" сделал большой объем работы собственными силами, без привлечения подрядных организаций", - отметил он.

Градоначальник добавил, что ежедневно для выполнения работ было задействовано около 90 работников ШЭУ из всех районов столицы.

Дорожники заменили на Подольском спуске 18 старых железобетонных опор освещения, отремонтировали бортовой камень, завершают работы по ремонту ливнеприемников и смотровых колодцев. Так, основные работы на проезжей части практически завершены.

Виталий Кличко высказался об обновлении Подольского спуска и ремонта дороги (фото: kyivcity.gov.ua)

Длина Подольского спуска составляет почти 1,2 км, площадь - около 22 тыс. кв. м. Объект с момента постройки 65 лет назад ни разу не обновляли.

В КГГА напомнили, что этим летом были завершены работы на Владимирском спуске, где обновили около 6,3 тыс. кв. м покрытия. Также был выполнен текущий ремонт наиболее поврежденных участков покрытия на Шелковичной. На днях столичные дорожники начнут перекладывать мостовую на улице Грушевского.