В Киеве обнаружили тройное превышение ядовитых веществ в воздухе: как уберечься

В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха, кое-где превышающее норму более чем в три раза.
Об этом говорится в еженедельном отчете Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, по данным наблюдений с 19 по 24 сентября 2022 в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:
Возможно формирование туманов, незначительное повышение температуры воздуха, и это преимущественно не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.
В Минздраве рекомендуют пытаться в такие дни меньше выходить на улицу и плотно закрывать окна.
Следует пить больше жидкости, чаще проводить влажную уборку.
Это особенно важно для людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательных путей, пожилых людей, детей и других уязвимых слоев населения.
Андрей Роханский, врач, кандидат медицинских наук, рассказывал, чем грозит постоянное нахождение в условиях загрязненного воздуха.
В первую очередь это болезни верхних и нижних дыхательных путей. Второе – ряд аллергических заболеваний. И речь идет не только о болезнях легких или бронхов, грязный воздух может приводить к онкологии.
Кроме того, загрязнение оседает на поля, огороды, водоемы. И токсины попадают в наш желудочно-кишечный тракт. Это могут быть гастроэнтериты, язвенная болезнь, болезнь кишечника и тоже с онкологией.
"Дети у которых не сформировалась еще дыхательная система до 5 лет, и вся пожилая группа, начиная от 65 лет. Это наиболее уязвимая группа прямого влияния этих факторов", – отметил специалист в одном из интервью.
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