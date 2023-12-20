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В Киеве возобновили движение по Дегтяревскому путепроводу. Как он сейчас выглядит (фото)

Фото: в Киеве возобновили движение по Дегтяревскому путепроводу (Виталий Кличко/Telegram)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 20 декабря открыли движение по Дегтяревскому путепроводу - для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям. Теперь этот мост стал фактически вновь построенным объектом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу мэра Киева Виталия Кличко.

Что известно о Дегтяревском путепроводе

Путепровод был построен еще в 1963 году. До этого момента капитальный ремонт там не проводился, объект находился в аварийном состоянии.

Мостовики разобрали конструкции сооружения, фундамент и заменили новыми с улучшенными характеристиками. Новый путепровод на один метр выше, чем предыдущий. Ширина сооружения увеличились с 28 м до 40 м. Длина путепровода - 36 м вместо 33 м.

Улучшенные параметры увеличат пропускную способность до 45 000 автомобилей в сутки.

Также на новом путепроводе сохранили трамвайную линию, на которой полностью обновили рельсы, усилили монолитные плиты холста.

Сейчас для горожан открыто движение и заездами и съездами по новому путепроводу.

Весь комплекс работ, а именно - устройство верхнего слоя асфальта и благоустройство территории возле съездов и заездов завершат следующей весной. Также устроят велодорожки и тротуары.

В Киеве возобновили движение по Дегтяревскому путепроводу (фото: Виталий Кличко)

 

Как мы писали ранее, в маршрутках Киева появилась безналичная оплата проезда.

Читайте также, как работает новая система оплаты проезда "Леокарт" во Львове.

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Киев