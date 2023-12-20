В Киеве возобновили движение по Дегтяревскому путепроводу. Как он сейчас выглядит (фото)

Что известно о Дегтяревском путепроводе

Путепровод был построен еще в 1963 году. До этого момента капитальный ремонт там не проводился, объект находился в аварийном состоянии.

Мостовики разобрали конструкции сооружения, фундамент и заменили новыми с улучшенными характеристиками. Новый путепровод на один метр выше, чем предыдущий. Ширина сооружения увеличились с 28 м до 40 м. Длина путепровода - 36 м вместо 33 м.

Улучшенные параметры увеличат пропускную способность до 45 000 автомобилей в сутки.

Также на новом путепроводе сохранили трамвайную линию, на которой полностью обновили рельсы, усилили монолитные плиты холста.

Сейчас для горожан открыто движение и заездами и съездами по новому путепроводу.

Весь комплекс работ, а именно - устройство верхнего слоя асфальта и благоустройство территории возле съездов и заездов завершат следующей весной. Также устроят велодорожки и тротуары.

В Киеве возобновили движение по Дегтяревскому путепроводу (фото: Виталий Кличко)