В Киеве открылся музей возле "Родины-мать". Смотрите, как он сейчас выглядит (видео)

Что посмотреть в Музее

Конечно, первое, что заинтересует всех посетителей, - это тризуб на щите монумента "Родина-мать". Поскольку за процессом перемен на памятке наблюдала вся Украина, каждый желающий сможет осмотреть обновление поближе.

Кроме того, гостей Музея ждет несколько выставочных проектов. Несмотря на то, что значительная часть коллекции эвакуирована на запад Украины, музейщики все же смогли создать актуальные выставки.

В отделе "Переозначення" посетители увидят советский герб, снятый со щита скульптуры "Родина-мать". Желающие смогут оценить его габариты и увидеть, насколько масштабные работы были проведены для замены символики.

Теперь устаревший герб - часть нашей истории, артефакт, который больше не определяет наше настоящее.

В Музее войны представлено несколько выставок одновременно (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Целью выставки "Загроза з неба" является предостеречь украинцев от опасности, которую несут вражеские беспилотники, нацеленные на силы обороны, гражданские объекты.

Вместе с тем, это четкое напоминание о том, что украинские защитники и защитницы нуждаются в новейших средствах обнаружения и поражения целей, среди которых все большую роль играют БпЛА.

На выставке представлены беспилотные летательные аппараты разных типов, которые используют российские агрессоры для разведки и поражения наземных целей. Отметим, что эта выставка откроется 20 октября в 15:00 на втором этаже главного корпуса Музея.

Проект "Наша скарбниця" освещает общенациональные социальные инициативы и благотворительные акции. Среди экспонатов можно найти самый длинный флаг Украины, который 22 января 2018, в День Соборности Украины, был развернут на Крещатике.

Уникальна также карта "Вишивана моя Україна". Первые стежки на ней были сделаны на востоке - в городе Торецк Донецкой области.

К тому же, посетители Музея могут посмотреть выставку работ уличного художника из Франции Кристиана Геми под названием "Война в Украине". Здесь представлены новейшие работы художника, изображающие полномасштабную войну в Украине достаточно эмоционально и правдиво.