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В Киеве прошел допремьерный показ художественной ленты "Буча"

Четверг 14 ноября 2024 16:44
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В Киеве прошел допремьерный показ художественной ленты "Буча" Фото: в Киеве прошел допремьерный показ художественной ленты "Буча"
Автор: Александр Мороз

В Киеве состоялся допремьерный показ художественной ленты "Буча" – первого большого фильма о войне, снятого во время войны. Основанная на реальных событиях, фильм рассказывает историю гражданина Казахстана, который использует свой паспорт, чтобы попадать на оккупированные территории и эвакуировать мирных жителей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу VODA UA.

"Буча" – это фильм о надежде на увольнение Украины, как в свое время была освобождена Киевская область.

Главную роль в фильме сыграл польский актер Цезарий Лукашевич. Также к актерскому составу присоединились Вячеслав Довженко, Александр Печерица, Сергей Стрельников и Анастасия Нестеренко.

Официальным партнером допремьерного показа стала компания VODA UA, активно поддерживающая социальные проекты в Украине. Компания уже является спонсором благотворительной организации Superhumans, занимающейся реабилитацией раненых украинцев. Поддержка фильма "Буча" стала частью вклада VODA UA в развитие культурных и социальных инициатив, укрепляющих Украину.

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Буча Кинопродукция в Украине
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