ua en ru
Чт, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві відбувся допрем’єрний показ художньої стрічки "Буча"

Четвер 14 листопада 2024 16:44
UA EN RU
У Києві відбувся допрем’єрний показ художньої стрічки "Буча" Фото: у Києві відбувся допрем’єрний показ художньої стрічки "Буча"
Автор: Олександр Мороз

У Києві відбувся допрем’єрний показ художньої стрічки "Буча" – першого великого фільму про війну, знятого під час війни. Заснована на реальних подіях, стрічка розповідає історію громадянина Казахстану, який використовує свій паспорт, щоб потрапляти на окуповані території та евакуювати мирних жителів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу VODA UA.

"Буча" – це фільм про надію на звільнення України, як свого часу було звільнено Київську область.

Головну роль у фільмі зіграв польський актор Цезарій Лукашевич. Також до акторського складу приєдналися В’ячеслав Довженко, Олександр Печериця, Сергій Стрельников та Анастасія Нестеренко.

Офіційним партнером допрем’єрного показу стала компанія VODA UA, яка активно підтримує соціальні проєкти в Україні. Компанія вже є спонсором благодійної організації Superhumans, що займається реабілітацією поранених українців. Підтримка фільму "Буча" стала частиною внеску VODA UA у розвиток культурних і соціальних ініціатив, які зміцнюють Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Буча Кінопродукція в Україні
NEWS
У Зеленського відреагували на неоднозначні кадрові рішення Трампа
У Зеленського відреагували на неоднозначні кадрові рішення Трампа