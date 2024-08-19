В Киеве состоится русскоязычный концерт: разгорается скандал

В конце августа в столице должен пройти музыкальный фестиваль под названием "Take Йоу". Его хедлайнерами стали русскоязычные исполнители Кто Там, Shtaket, Andrew Skat, Вася Кимо и другие, и на фоне возникновения подобной ситуации активисты требуют отменить мероприятие.
Что об этом известно, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Выступление запланировано в киевском заведении Campus Community. Представители инициативы "Мова неволі", выступающие против использования русского языка в Украине, прокомментировали подобные мероприятия, а также обнародовали некоторую информацию об артистах, взятую из открытых источников.
В частности, известно, что вышеуказанные исполнители не только продолжают петь на русском, а также до сих пор имеют активные аккаунты в соцсети "ВКонтакте" и даже платят налоги через "Яндекс Музыку".
"6 апреля 2024 года Campus Community уже приглашал этих исполнителей к себе и, несмотря на критику общества, событие не отменил. Мы спросили Campus Community о возможности отмены "Take Йоу Festival", но ответа не получили. Возможно, довольно тянуть русский язык и культуру в Украину?" - отметили авторы публикации в Instagram.
Campus Community вышел на связь позже и сделал официальное заявление в соцсетях. В посте говорится, что команда была проинформирована о событии иным образом.
Так, отмечается, что концерт якобы должен пройти в поддержку ВСУ, и что все вырученные средства будут отправлены на благотворительность и помощь армии. Представители столичного заведения подчеркнули, что не сотрудничают с российскими исполнителями, а поддерживают только украинские проекты.
"От имени администрации Campus Community приносим извинения за данную ситуацию, и делаем все возможное, чтобы подобное не повторилось в будущем. Сейчас ждем разъяснения от организатора концерта", - также написала команда Campus.
Тем не менее, остается неизвестным, состоится мероприятие или нет, поскольку эту информацию заведение пока не уточнило.
Но если зайти на страницу "Шо Таке Йоу?" в Instagram можно увидеть, что в stories продолжают анонсировать запланированный концерт. Организаторы сообщают о том, что вырученные средства будут направлены на помощь батальону "Реванш", а также, что будет проведен аукцион для бригады НГУ "Азов".
Об отмене мероприятия пока не говорится (Фото: instagram.com/stories/shotakeyou)
В комментариях под постами инициативы "Мова неволі", а также реакции заведения юзеры выражают свое возмущение по поводу того, что русскоязычные концерты имеют место в нашей стране на третий год полномасштабной войны. Вот некоторые комментарии людей по этому поводу:
Недавно известный актер назвал имя ведущей, которая помогла его родным из Никополя.
Также мы писали, что звезда сериала "Обіцянка Богу" впервые стала мамой.
Для написания материала были использованы источники: посты из Instagram-страниц Мова неволі, Шо Таке Йоу? и ресторана Campus Community.