В Киеве будут стерилизовать домашних животных: кому это сделают бесплатно

В Киеве будут стерилизовать домашних животных, владельцы которых пенсионеры.
Об этом жителям столицы рассказали в КГГА.
Отмечается, что врачи Киевской городской больницы ветеринарной медицины будут бесплатно стерилизовать домашних любимцев, владельцами которых являются люди пенсионного возраста.
Сначала планировалось совершить 30 бесплатных операций, однако из-за значительного спроса на услугу и благодаря сотрудничеству с фондом Happy Paw, врачи решили увеличить количество бесплатных стерилизаций.
Воспользоваться такой возможностью можно будет на следующей неделе.
На операцию животных надо оформить по предварительной записи в каждой из трех клиник КП:
Телефон для записи: 097 563 92 79. Запись производится ежедневно с 9:00 до 17:00.
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