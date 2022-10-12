В Киеве будут стерилизовать домашних животных: кому это сделают бесплатно

Отмечается, что врачи Киевской городской больницы ветеринарной медицины будут бесплатно стерилизовать домашних любимцев, владельцами которых являются люди пенсионного возраста.



Сначала планировалось совершить 30 бесплатных операций, однако из-за значительного спроса на услугу и благодаря сотрудничеству с фондом Happy Paw, врачи решили увеличить количество бесплатных стерилизаций.

Воспользоваться такой возможностью можно будет на следующей неделе.

На операцию животных надо оформить по предварительной записи в каждой из трех клиник КП:

Больница Дарницкого района, ул. Армянская, 29;

Больница Деснянского района, ул. Электротехническая, 5-А;

Больница Подольского района, ул. Ярославская, 13



Телефон для записи: 097 563 92 79. Запись производится ежедневно с 9:00 до 17:00.