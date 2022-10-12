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В Киеве будут стерилизовать домашних животных: кому это сделают бесплатно

Фото: В Киеве будут стерилизовать животных (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве будут стерилизовать домашних животных, владельцы которых пенсионеры.

Об этом жителям столицы рассказали в КГГА.

Отмечается, что врачи Киевской городской больницы ветеринарной медицины будут бесплатно стерилизовать домашних любимцев, владельцами которых являются люди пенсионного возраста.

Сначала планировалось совершить 30 бесплатных операций, однако из-за значительного спроса на услугу и благодаря сотрудничеству с фондом Happy Paw, врачи решили увеличить количество бесплатных стерилизаций.

Воспользоваться такой возможностью можно будет на следующей неделе.

На операцию животных надо оформить по предварительной записи в каждой из трех клиник КП:

  • Больница Дарницкого района, ул. Армянская, 29;
  • Больница Деснянского района, ул. Электротехническая, 5-А;
  • Больница Подольского района, ул. Ярославская, 13


Телефон для записи: 097 563 92 79. Запись производится ежедневно с 9:00 до 17:00.

Раньше мы называли болезни, которыми можно заразиться от домашних животных.

Также мы писали, как избавиться от шерсти любимца в квартире.

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Киев