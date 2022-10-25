В Киеве школьники во время воздушной тревоги пели песню "Стефания": милое видео

В одной из школ Киева маленькие дети во время воздушной тревоги в укрытии пели песню украинской группы Kalush Orchestra - "Стефания". Также малыши танцевали под всемирно известный хит.

На видео видно, что школьников с удовольствием поддерживали учителя. Они также подпевали и даже подтанцовывали.

"Одна из школ Киева во время тревоги", - говорится в сообщении.

В Киеве школьники в укрытии пели песню (скрин)

На ролике можно увидеть, что дети всех возрастов находятся во время воздушной тревоги в укрытии. Чтобы развлечь школьников, учителя включили им песню украинской группы Kalush Orchestra - "Стефания".

Ребята с удовольствием пели песню и даже танцевали.