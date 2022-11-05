Возможен ли полный блэкаут в Киеве: ответ Кличко
Власти Киева не исключают, что столица в результате ударов оккупантов может остаться без воды, света и связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского главы Киева Виталия Кличко в эфире телемарафона.
"Мы делаем все, чтобы этого (полного блэкаута - ред.) не произошло. Но давайте будем откровенны, наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, электричества и водоснабжения, и чтобы мы все умерли. Мы не исключаем, мы просчитываем разные сценарии, чтобы выдержать и подготовиться", - заявил мэр.
По его словам, сейчас в столице уже подготовили большой запас топлива, генераторов, еды и питьевой воды. Также были оборудованы пункты обогрева. При этом ожидается, что медицинские учреждения продолжат работать.
"Мы готовы к разным сценариям, руки опускать мы не будем", - резюмировал он.
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве на утро, 4 ноября без света остались 450 000 квартир.
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