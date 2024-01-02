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В Киеве серьезные сбои в работе интернета. Где срочно найти бесплатный Wi-Fi

Без интернета осталось много абонентов (фото: Freepik)
Автор: Ирина Костенко

В результате массированной атаки, нанесенной врагом 2 января, в Киеве наблюдаются существенные перебои с интернет-связью.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что об этом известно и где срочно найти бесплатный Wi-Fi.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Netblocks, комментарий спикера КГВА в телемарафоне "Єдині новини".

Реальная ситуация

Согласно информации сервиса Netblocks, мониторящего подключение к сети, нынешняя ситуация - самый серьезный сбой за последние месяцы.

"Показатели свидетельствуют о значительных перебоях с интернет-связью в Киеве, на фоне новых российских ракетных обстрелов, направленных на гражданскую и критически важную инфраструктуру столицы", - отмечается в сообщении.

Инфографика, обнародованная сервисом, свидетельствует о том, что доступность интернета в столице упала до 80% от обычного уровня.

Публикация Netblocks (скриншот: twitter.com/netblocks)

Что говорят в КМВА

По словам представителя Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова в эфире телемарафона "Єдині новини", специалисты делают все возможное, чтобы исправить ситуацию как можно быстрее.

"Из-за ракетного удара в некоторых районах города были и есть сейчас проблемы с электроснабжением, водоснабжением... В настоящее время специалисты ДТЭК делают переподключение - чтобы заживить тех киевлян, кто остался без электроснабжения", - отметил чиновник.

Он добавил, что поступали кроме прочего сообщения, что "определенные проблемы есть также с интернетом".

"Из-за отсутствия электричества могут быть проблемы и у мобильных операторов", - уточнил спикер и предложил всем нуждающимся обратиться в ближайшие "Пункты несокрушимости".

Где найти бесплатный Wi-Fi

В настоящее время бесплатный Wi-Fi можно искать:

  • в "Пунктах несокрушимости"
  • в общественных местах (в кафе, ресторанах, на автозаправочных станциях)
  • в библиотеках
  • в метро
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КиевИнтернетракетна атакаСеть 4GWi-Fi