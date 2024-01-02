Массированная атака на Украину сегодня повторила 29 декабря: фото и видео последствий в Киеве и Харькове

Российские террористы утром 2 января выпустили по Украине десятки ракет разных типов. В результате падения обломков в Киеве и Харькове возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие.

При подготовке материала использовались следующие источники: Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, Telegram главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, Facebook председателя Дарницкой РГА Николая Калашника, МВД Украины, Офис генерального прокурора и Telegram командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Киев

Глава Дарницкой РГА опубликовал фото последствий ракетных обстрелов россиян в микрорайоне Бортничи.

На месте работают взрывотехники и следственно-оперативные группы. Пострадавших нет.

Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

Как сообщили в МВД, оперативные службы работают в шести районах Киева, где возникло семь пожаров: Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском.

С многоэтажки в Соломенском районе эвакуировано более 130 человек. Около 20 спасены чрезвычайными работниками из заблокированных помещений. Всего в столице зафиксировано более 20 раненых.

Фото: t.me/Klymenko_MVS

Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Харьков

В Харькове в результате массированной ракетной атаки по городу возникли 3 пожара

Горело складское помещение, киоск, вещи в подвале одного из жилых домов, легковые автомобили и вытекавший из поврежденной газовой трубы газ.

По предварительной информации МВД, один человек погиб, еще более 40 получили ранения.

Фото: t.me/mvs_ukraine

По данным главы Харьковской ОВА, среди раненых в Харькове пятеро детей: три мальчика 9 лет; девочки 6 и 13 лет. У пострадавших детей - взрывные травмы, ушибы, акубаротравмы, острые реакции на стресс.

Также ранения получили 24 женщины в возрасте от 19 до 84 лет и 15 мужчин - от 24 до 60 лет.

В настоящее время 28 пациентов находятся в больницах, в том числе трое детей. Медики оценивают их состояние как среднее.

Фото: t.me/synegubov

Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

РФ сегодня повторили атаку 29 декабря

По словам командующего Воздушными силами Николая Олещука, сегодня ночью враг фактически повторил атаку 29 декабря, как по типам ракет, так и по количеству средств воздушного нападения.

"Результат боевой работы, который вы видите каждый день в нашей инфографике, дается нелегко. Он достигается благодаря упорному труду тысяч защитников неба всех сил обороны Украины, которые без сна и отдыха защищают страну!", - отметил Олещук.

Атака РФ по Украине 2 января

Российские войска ранним утром 2 января запустили по Украине ракеты. Под массированным ударом оказались Киев и Харьков, взрывы раздавались и в других регионах.

Детальнее о новой массированной атаке РФ - в материале РБК-Украина.