В Киеве рушится ценная мозаика 60-х годов, потому что владелец дома не дал разрешения на реставрацию

В каком состоянии сейчас мозаичное панно

Мозаичное панно "Украинская песня" расположенное на брендволле напротив Киевской Оперы по ул. Хмельницкого. Монумент рушится не первый год. Еще в 2019 году сообщалось, что от лица танцовщицы "почти ничего не осталось".

Тогда спонсором для восстановления мозаики должен был стать один из футбольных клубов. Работы обещали сделать через 2 недели. Но здание приватное и владелец не дал разрешения на работы.

Над восстановлением мозаики должна была работать бригада художников-монументалистов под руководством Федора Григорова.

"Однако за 4 года перемен так и не произошло, а ценная мозаика и дальше осыпается", - пишет урбанист.

Современное состояние мозаичного панно (фото: Facebook/Сергей Селик)

Чем уникальна эта мозаика

"Украинская песня" - декоративное мозаичное панно по мотивам народного искусства. Монументальную работу создал художник Степан Кириченко.

Мозаика выполнена в стиле тенденций, царивших в советской Украине в 1960-х годах. Тогда частенько в искусстве использовали народные мотивы.

Это панно одна из немногих оставшихся в свободном доступе работ Степана Кириченко, поскольку из-за процесса декоммунизации некоторые монументы "закрыли".

В 2000-х годах панно начало осыпаться. Активисты призывали сохранить мозаику, однако оказалось, что ее эскизов не сохранилось. Тогда специалисты пришли к выводу, что можно воспроизвести панно по старым фотографиям.

В 2013 году здание было передано в аренду частному предприятию. Но арендатор и сам не провел реконструкции, и не дал на нее необходимого разрешения специалистам.

Панно начало разрушаться в 2000-х годах (фото: Википедия)