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В Киеве проведут показательные кормления львов: когда и куда приходить

Показательные кормления львов в Киеве (фото: Facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Автор: Юлия Гаюк

Киевский зоопарк проведет показательные кормления львов. 25 января львиный прайд в зоопарке отметил 15-летие. Для киевлян и гостей города устроят показательные кормления животных.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Киевского зоопарка.

30 сентября 2009 года в Киев приехали четверо маленьких львят: Геркулес, Кристина, Вилия и Даша.

В этом году их семья отметила 15-летие жизни в зоопарке. По этому случаю КиевЗоо устраивает показательные кормления.

Наблюдать за этим действом можно в субботу и воскресенье 27-28 января в 12:00.

Показательные кормления львов в Киеве (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Справка

3 000 лет назад львы жили на территории Украины - в Северном Причерноморье. Эти животные вторые по величине из семейства кошачьих после тигров. Самцы имеют вес от 150 до 250 килограммов, а самки весят от 120 до 150 килограммов.

Рацион львов в зоопарке состоит из говядины, крольчатины и индюшатины. В день один лев может съесть до семи килограммов мяса.

Для комфортного проживания львам созданы условия, приближенные к естественным: тенистые деревья, густые кустарники, открытые песчаные и травяные лужайки. Поскольку львы до 20 часов в сутки проводят во сне, для отдыха в прохладный сезон по всей их фазенде разложены удобные деревянные настилы и сенники.

 

 

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