Масленица 2023: самые интересные традиции, приметы и запреты Сырной недели

Масленица, Масница, Сыропуст, Колодий, Турица... Как только не называют нашу украинскую Масленицу - праздник живота, ее величества Весны, любви и самой Жизни. Каждый год этот период имеет разные даты, ведь зависит от Пасхи. Масленицу празднуют накануне Великого поста, прощаясь с надоедливой зимой смехом и радостью.

Какие традиции Масленицы дошли до нас с древности, чего лучше не делать с 20 по 26 февраля, а также, чем накормить родных, близких и гостей – узнайте ниже в материале Styler.

Откуда происходит Масленица

По книге Надежды Зяблюк "Масленица в Украине", сами названия праздника говорят о его древних корнях и том пути, который он прошел от основ народоверия до настоящего.

В частности, народные названия Масленица, Масленица, Масленица произошли от слов масло, масленый, так как на протяжении праздника потребляли обычно только блюда из молочных продуктов. А вот термины Сыропусная Неделя, Сыропуст употреблялись преимущественно в святцах, церковных книгах и летописях.

Колодий, Турица – более древние имена Масленицы, и связаны они с дохристианским культом народных светил Солнца и Луны.

В частности, есть предположение, что Масленица берет свое начало от праздника в честь языческого бога Велеса (Волоса, Быка-Тура). Название Турица проливает свет на связь Масленицы и языческим божеством.

В первый день Масленицы сооружали чучело в центре села или города (фото: Getty Images)

Когда-то Масленицу праздновали дольше и пышнее

После принятия христианства возникла необходимость подстроить под новую религию языческие праздники. Этнограф говорит, что когда-то Масленица и Пасха составляли единый цикл весенних праздников.

Но после принятия христианства возникла необходимость введения долгого поста накануне празднования Воскресения Христова, поэтому Масленицу и Пасху разделили условными сорока днями Поста.

Масленица могла быть связана с Днем весеннего равноденствия (ныне 21 марта), когда весна полностью побеждала зиму. Такая символика сохранилась в сжигании чучела Масленицы, которую устанавливали в первый день празднования, а поджигали (приносили в жертву) – в последний.

Таким образом Масленица связана древним праздником – Проводами Зимы и Встречей Весны.

Надежда Зяблюк говорит, что когда-то Масленицу праздновали целых две недели, потом сократили до недели, а сегодня фактически мы празднуем всего несколько дней – на выходных перед Постом.

Вареники или блины

По одной из версий, на Масленицу в Украине готовили именно вареники, поскольку это издавна является украинским обрядовым блюдом. В этом есть логика, ведь вареники исторически более популярное ритуальное блюдо для украинцев, напоминающее своей формой Луну и символизирующее ее.

Поскольку Масленица – "молочный" праздник, то и вареники были с начинкой из творога, а подавали их с маслом и сметаной.

По другим данным, на Масленицу все же готовили обрядовый хлеб в форме круга, солнца, то есть блин. Он символизировал окончательную победу дня над ночью, ведь после Весеннего равноденствия дни становились длиннее.

Когда-то обрядовые блины готовили на специальных круглых глиняных сковородках с зубчатыми краями и прочерченным по глине крестом - знаком Солнца. Подавали их с творогом, маслом, сметаной.

В прощеное воскресенье чучело сжигали, прощаясь с зимой (фото: Getty Images)

Самыми популярными забавами Масленицы были такие:

кулачные бои

поедание на время блинов;

катание на санях;

лазание на столб за призом;

игры с медведем;

сжигание чучела;

купание в прорубях.

Что нельзя делать в праздник

В праздник не стоит отказываться от лакомства и блинов. Считается, что первый съеденный блин может дать здоровье на целый год.

Несмотря на то, что Масленица – гастрономический праздник, лучше не переедать. Предпочтение отдайте молочным блюдам, а не мясным.

Конечно, нельзя ругаться, ссориться, конфликтовать и злословить.

Запрещается скучать и сидеть дома, праздник принято отмечать весело с родными и друзьями.

Также нельзя принимать гостей, если в доме не убрано.

На Масленицу ели блины и вареники (фото: unsplash.com)

Как праздновать Масленицу по дням

По традиции праздник делится на два периода: Узкая (с понедельника по среду) и Широкая (с четверга по воскресенье). Когда-то каждый день Масленицы был связан с определенными традициями, и праздновали ее по своего роду "расписанию".

Понедельник – "Встреча". В этот день заготавливают продукты для праздничных столов, пекут блины с разными начинками. Первый блин отдают бедным, чтобы они помянули души усопших родственников. В этот день делают чучело из соломы в женском платье и устанавливают в центре села или города до окончания Масленицы.

Вторник – "Заигрывание". В этот день разворачиваются масличные гуляния – люди катаются с горок на санках, на каруселях, устраивают представления. Но основные обряды связаны со сватовством – молодые люди ходят на смотр и выбирают себе будущую пару. Считалось, что если посватать невесту на Масленицу, то и свадьба будет скоро сразу после окончания поста.

Среда – "Лакомка". В этот день ходят на блины к теще. Хозяйки приглашают своих зятьев на праздничный обед и угощают их блинами, пирогами и другими блюдами. Этот день считался удачным поводом наладить отношения в семье, подружиться и выразить свою благодарность.

Четверг – "Разгуляй". С этого дня начинается Широкая Масленица. Работать было запрещено до конца недели, но развлекаться можно уже по полной. В такие дни начинали проводить кулачные бои, конкурсы, соревнования, водили хороводы, пели песни и танцевали. Также собирались большими компаниями за общим столом.

Пятница – "Тещины вечеринки". В этот день тещи наносят визит зятю. Он зовет ее в гости и угощает блинами собственного приготовления. По народным приметам считалось, что если эти обряды выполнить в точности, отношения тещи и зятя будут идеальными.

Суббота – "Посиделки золовки". В этот день родственники мужа приходят в гости к своему сыну и невестке. Хозяйка печет блины и угощает свекра и свекровь. Невестке обычно родственники дарят в этот день подарок, чтобы показать ей особое благорасположение.

Воскресенье – "Прощенное". В этот день принято просить прощение и прощать. Важно провести этот день с добрыми мыслями и настроением, раскаяться в своих грехах и войти в Великий пост с чистой душой и совестью. Вечером в воскресенье устраивались гуляния, на которых провожали зиму и сжигали чучело Масленицы.