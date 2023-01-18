В Киеве продают квартиру за 50 миллионов: как она выглядит
В Печерском районе Киева продают квартиру за 50 миллионов гривен (1,3 миллиона долларов). Площадь жилья составляет 165 квадратных метров.
Почему эта жилплощадь стоит столько денег рассказал эксперт, пишет ТСН.
Как выглядит квартира
Это четырехкомнатный дом. В объявлении отмечается, что площадь квартиры составляет 165 "квадратов", по поводу интерьера пишут, что "везде только натуральный мрамор в больших кусках" и "панели деревянные из итальянского мореного дуба – везли из Италии".
Панорамные окна дома выходят на центр города, а именно НСК "Олимпийский".
Как выглядит квартира за 50 миллионов в Киеве (соцсети)
Почему квартира така дорогая
"Такая квартира не единственная в Киеве, в других городах такие тоже бывают. Единственное, что у меня есть сомнения в достоверности информации об этом объекте, исходя из вотремарки на фото. Есть разные агентства по продаже недвижимости, их достаточно много в Киеве. Они публикуют "заманухи" - объект, которого не существует, или просто фотошоп из какого-то глянцевого журнала", - рассказал Сергей Курганов, риэлтор-практик, гендиректор риэлторского объединения "Простор".
"Возможно, кто-то и продает реально эту квартиру, но нужно искать первоисточник информации и общаться с представителем владельца", - добавил он.
Эта квартира действительно существует. Дело в том, что стоимость квартиры такая из-за того, что это дизайнерский проект.
"Квартира реальна. Это дизайнерский проект. В ЖК Tetris Hall на улице Ивана Федорова, 2а. Исходя из того, что по индексации, предложение появилось сейчас, есть большая вероятность, что завтра его будут "продавать" все. Это просто привлечение внимания в агентства. Они фактически играют в лотерею — повезет или не повезет продать", - объясняет Сергей Курганов.
По словам эксперта, стоимость квартиры – это еще не рекорд. Есть информация, что в этом же доме предлагают квартиру за $1,9 миллиона.
Напомним, что жители Днепра снимают квартиры и оплачивают аренду для пострадавших в результате обстрела.