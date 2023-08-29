Боль и слезы... В Киеве простились с "Джусом" - легендарным пилотом, жившим небом (фото)

Простились с украинским летчиком, капитаном 40 бригады тактической авиации в киевском Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.

Ориентировочно в 11.00 началась церемония отпевания Андрея Пильщикова. В соборе было много священников и людей.

В храме также была девушка погибшего пилота Мелания Подоляк.

В Киеве попрощались с пилотом Андреем Пильщиковым (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Как погиб "Джус"

25 августа в результате авиакатастрофы в Житомирской области погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков. Произошло это накануне Дня авиации Украины во время выполнения боевого задания. Тогда столкнулись два самолета L-39. В результате авиакатастрофы погибли три пилота, среди них и "Джус".

С начала полномасштабного вторжения российских войск пилот защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне столицы, именно его подразделение прозвало "Привидом Києва".

В 2018 году принимал участие в международных учениях "Чисте небо 2018", где американцы подобрали ему позывной "Джус". Таким образом он стал единственным пилотом Воздушных ВСУ, официально имеющим позывной.

"Джус" окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил.

Добавим, что 29 августа командующий Воздушными силами ВСУ посмертно присвоил воинские звания погибшим пилотам:

майору Вячеславу Минцы - "подполковник"

майору Сергею Проказину - "подполковник"

капитану Андрею Пильщикову - "майор"

Андрей Пильщиков с позывным "Джус" погиб (фото: facebook.com)