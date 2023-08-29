Біль і сльози... У Києві попрощалися з "Джусом" - легендарним пілотом, який жив небом (фото)

Попрощались з українським льотчиком, капітаном 40 бригади тактичної авіації у київському Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.

Орієнтовно об 11:00 розпочалась церемонія відспівування Андрія Пільщикова. У соборі було багато священників і людей.

У храмі також була дівчина загиблого пілота Меланія Подоляк.

У Києві попрощались з пілотом Андрієм Пільщиковим (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)

Як загинув "Джус"

25 серпня внаслідок авіакатастрофи у Житомирській області загинув відомий український пілот Андрій Пільщиков. Сталось це напередодні Дня авіації України під час виконання бойового завдання. Тоді зіштовхнулися два літаки L-39. В результаті авіакатастрофи загинули троє пілотів, серед них і "Джус".

Відомо, що Андрій "Джус" Пільщиков був льотчиком винищувача МіГ-29. Він служив у складі 40-ї бригади тактичної авіації.

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ пілот захищав небо України. Брав участь у повітряній обороні столиці, саме його підрозділ прозвали "Привидом Києва".

У 2018 році брав участь у міжнародних навчаннях "Чисте небо 2018", де американці підібрали йому позивний "Джус". Таким чином він став єдиним пілотом Повітряних ЗСУ, який офіційно має позивний.

"Джус" закінчив Харківський національний університет Повітряних сил.

Додамо, що 29 серпня командувач Повітряних сил ЗСУ посмертно надав військові звання загиблим пілотам:

майору В'ячесляву Мінці - "підполковник"

майору Сергію Проказіну - "підполковник"

капітану Андрію Пільщикову - "майор"

Андрій Пільщиков з позивним "Джус" загинув (фото: facebook.com)