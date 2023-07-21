ua ru
Пт, 21 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Удивлял всех мужеством и отвагой". На фронте погиб известный журналист Дмитрий Рыбаков

Новина українською →
Пятница 21 июля 2023 16:18
"Удивлял всех мужеством и отвагой". На фронте погиб известный журналист Дмитрий Рыбаков Дмитрий Рыбаков погиб на фронте (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

На фронте погиб журналист и медиаконсультант Дмитрий Рыбаков, который после начала полномасштабного вторжения встал на защиту Украины в составе 47 Отдельной Механизированной Бригады ВСУ.

О гибели воина сообщил режиссер и военнослужащий Олег Сенцов в Facebook.

Что известно о павшем воине

В 2022 году Дмитрий встал в защиту Украины в войне против российских захватчиков. Рыбаков до полномасштабного вторжения много лет работал журналистом и медиаконсультантом в разных СМИ. Также Дмитрий был кандидатом исторических наук, поэтому часто писал тексты на исторические темы.

"Война продолжается и забирает лучших среди нас. Дима "Репортер" удивлял всех, сначала своим кругозором, знанием, а потом отвагой и мужеством. Ты никогда не знаешь, как поведет себя человек в бою: кто-то скиснет, а кто-то будет биться как лев. Он бился как лев и погиб как герой. Друг, покойся с миром! Дальше придется работать без тебя..." - написал Сенцов.

Пока о деталях гибели журналиста и о дате похорон не сообщают.

&quot;Удивлял всех мужеством и отвагой&quot;. На фронте погиб известный журналист Дмитрий Рыбаков&quot;Удивлял всех мужеством и отвагой&quot;. На фронте погиб известный журналист Дмитрий РыбаковДмитрий Рыбаков был бойцом 47 Отдельной Механизированной Бригады ВСУ (фото: facebook.com/dmytro.rybakov)

Также отметим, что на войне против России уже погибли более 60 журналистов.

Ранее мы сообщали о том, что на фронте погиб майдановец, который чудом выжил после расстрелов во время Революции Достоинства.

Читайте также, что на фронте погиб 36-летний спортсмен Александр Ильченко.

Читайте РБК-Украина в Google News
загинув Вооруженные силы Украины