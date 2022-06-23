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Розмінуванням під Києвом займеться робот-собака від Boston Dynamics

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Україна, Четвер 23 червня 2022 09:10
Розмінуванням під Києвом займеться робот-собака від Boston Dynamics Фото: робот-собака від Boston Dynamics займеться розмінуванням (Boston Dynamics)
Автор: Олександр Білоус

Армія США погодилася надати одну з двох своїх собак-роботів, щоб допомогти американській некомерційній організації знешкоджувати міни та інші боєприпаси в Україні. Робот-собака виробництва Boston Dynamics працюватиме під Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.

HALO Trust, підприємство з розмінування, що має кілька контрактів з урядом США на роботу в Україні, буде використовувати робота-собаку Spot для знешкодження мінометних снарядів і касетних боєприпасів в раніше захоплених Росією районах недалеко від Києва.

У тестовій сесії минулого року Spot добре працював з невеликими боєприпасами, подібними до тих, які були помічені по всій Україні. HALO Trust сподівається, що це виллється в боротьбу з касетними боєприпасами, які Росія без розбору застосувала в Україні, залишивши після себе бомби по всій країні.

Spot може допомогти перетягувати в ями нерозірвані боєприпаси, такі як касетні бомби. Надалі це дозволить безпечно підривати їх далеко від цивільних осіб партіями від 50 до 100 снарядів, не наражаючи на небезпеку 10 команд HALO, дислокованих у Бучі та Броварах.

Нагадаємо, західні партнери вже найближчим часом можуть надати українським саперам підводні дрони для розмінування водойм. Спеціальна техніка дозволить знешкоджувати вибухонебезпечні предмети в умовах поганої видимості.

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