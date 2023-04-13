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Годовщина уничтожения крейсера "Москва". В ГУР рассказали, как это повлияло на ход войны

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Украина, Четверг 13 апреля 2023 09:59
Годовщина уничтожения крейсера "Москва". В ГУР рассказали, как это повлияло на ход войны Фото: в ГУР рассказали, как уничтожение крейсера "Москва" повлияло на ход войны (twitter com osinttechnical)
Автор: Наталия Гурковская

Ровно год назад, 13 апреля 2022 года, российский флагман "Москва" находился в территориальных водах Украины и был уничтожен ударом с "Нептуна". Уничтожение крейсера позволило освободить остров Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Без преувеличений, уничтожение крейсера "Москва" - потрясающий успех в войне с российским агрессором", - говорится в сообщении.

В значительной степени, по данным разведки, именно это событие позволило Силам безопасности и обороны Украины:

  • освободить остров Змеиный;
  • заставить россиян разблокировать судоходные торговые пути;
  • снизить уровень угроз с акватории Черного моря;
  • нанести удар по морально-психологическому состоянию врага;
  • заверить московитов, что деоккупация Крыма - неизбежна.

Уничтожение крейсера "Москва"

Вечером 13 апреля 2022 года украинские военные нанесли по нему удар крылатыми ракетами "Нептун", российская сторона подтвердила только пожар с детонацией боекомплекта. При этом Минобороны России заявило о полной эвакуации экипажа.

На следующий день в России сообщили, что пожар якобы потушили, но флагман затонул при буксировке. Позже официально подтвердили гибель только одного члена экипажа, 27 человек объявили пропавшими без вести.

Считается, что это самая дорогая военная потеря России в войне против Украины, поскольку остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долларов.

Освобождение Змеиного

30 июня 2022 года российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона. В итоге это позволило ВСУ полностью освободили Одесскую область от российских оккупантов.

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