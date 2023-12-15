В Киеве во время тревоги детей не пускали в укрытие: детали скандала

Детали скандала в Киеве

Во время тревоги 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть в укрытие в школе в Святошинском районе. Увидев, что школьники были с собакой, охранник не пустил их в безопасное место, несмотря на очевидную угрозу.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту заведомого оставления без помощи детей, находившихся в опасном для жизни состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению (ч. 1 ст. 135 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляется Святошинским управлением полиции ГУНП в Киеве. В Киеве детей не пускали в укрытие (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, общее количество защитных сооружений, в том числе простейших укрытий и двойного назначения, в Киеве на сегодняшний день составляет более 4 тысяч объектов. В них люди вправе спокойно попадать во время воздушной тревоги.