У Києві п'яна водійка на пошкодженому авто тікала від патрульних: відео нічної "гонки"
У Києві водійка Hyundai Tucson вночі намагалась втекти від патрульних на машині з пошкодженим колесом. Правоохоронці виявили у жінки ознаки алкогольного сп’яніння.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції у Facebook.
Як зупинили водійку
Вночі під час патрулювання на проспекті Берестейському поліцейські помітили автомобіль Hyundai Tucson, який рухався з пошкодженим колесом.
Інспектори намагались зупинити авто, але водій не реагував на спеціальні світлові та звукові сигнали й продовжував рух, маневруючи зі сторони в сторону по дорозі.
В результаті після нетривалого переслідування автомобіль зупинився.
У Києві жінка на авто втікала від патрульних (скриншот)
У жінки була травма
Як виявилось, за кермом перебувала 44-річна громадянка, у якої поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд за допомогою драгера вона відмовилась.
Також під час спілкування патрульні помітили у жінки травму голови. За її словами, вона впала за декілька хвилин до початку поїздки.
Правоохоронці надали жінці необхідну домедичну допомогу, а також склали на неї адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння (штраф 17 тисяч гривень).
У Києві жінка на авто втікала від патрульних (скриншот)
Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі водій протягнув патрульного по асфальту і втік.
Також ми писали, що у Києві п'яний горе-гонщик тікав від поліції і вилетів з мосту.