RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве в одном из парков увидели клубок змей (видео)

Фото: В Киеве увидели гнездо змей (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

В парке Муромец, который находится в Деснянском районе Киева, наблюдали за несколькими ужами. Эти змеи, проснувшись после зимней спячки, начали собираться в гнездо с целью размножения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Жизнь Оболонь" в Telegram.

Где в Киеве увидели уже

Видео с пресмыкающимися опубликовали в соцсетях. К счастью, они не ядовиты, однако беспокоить их все равно не следует.

"Змеи в парке Муромец. Будьте осторожны!" - сказано в сообщении.

В опубликованной видеозаписи можно увидеть, как четыре змеи обвиваются друг вокруг друга и быстро передвигаются по дорожке в парке. Это обычные ужи, являющиеся представителями семьи уже - рода неядовитых змей.

Они обычно распространены в местностях с водоемами, на берегах лесных озер, горных ручьях и степных реках. Их можно встретить в горах на высоте до 2000 метров над уровнем моря.

Просыпаются из спячки змеи ранней весной, иногда еще в феврале, затем расселяются по территории. Самыми активными они традиционно в брачный период в мае, но встретить их можно на протяжении всего лета и вплоть до осени, пока есть теплые дни, в любую погоду, кроме сильной жары и холодов.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЖивотные