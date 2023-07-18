Даже не 8 гривен! Проезд в Киеве может стать бесплатным: что известно

Стоимость проезда в транспорте Киева должна составлять около 30 гривен, но сейчас решается вопрос относительно бесплатного пользования.

Об этом заявил директор Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в интервью LIGA.net.

Что будет с проездом в общественном транспорте Киева

Кандибор считает, что цена проезда сейчас совершенно не покрывает все расходы.

"Как управленец я всегда считаю экономику предприятия. Сейчас 30 грн - это та стоимость проезда, которая давала бы развитие. Но сегодня общественный транспорт в Киеве имеет столько проблем и вызовов, что нам уже проще сделать его бесплатным. И, наверное, мы до этого и дойдем", - сказал он.

Еще дело в том, что сегодня 50% пассажиров - это льготники.

"У нас только льготников более 50% пассажиров. В конце концов, мы будем вынуждены поднять руки, сдаться и сказать, что общественный транспорт в Киеве станет бесплатным", - добавил чиновник.

Также директор Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА отметил, что, если резко сделать весь общественный транспорт бесплатным, то около тысячи маршруток должны сойти с улиц, а их нужно заполнить коммунальным транспортом.

Что будет с маршрутками в Киеве

По словам Кандибора, "маршрутка – это альтернатива для многих жителей".

"Коммунальный транспорт покрывает только основные артерии, а маршрутки соединяют все эти артерии, довозя людей туда, куда им нужно. Люди могут выбирать: платить 6,5 грн. или 8 грн. за коммунальный транспорт, или платить 15 грн., но ехать быстрее" , – сказал он.

То есть на сегодняшний момент речь о ликвидации маршруток вообще не идет, вместо этого планируют поднять их уровень - установить кондиционеры в салонах и т.д.

Где в Украине бесплатный проезд в транспорте

Отметим, что, например, в Харькове, Херсоне, Кривом Роге уже сделали бесплатным общественный транспорт для всех. Для проезда не нужно показывать никаких документов. И эта инициатива, кстати, отлично работает.

Отметим, что Люксембург стал первой страной в Европе, отменившей в 2020 году плату за проезд во всем общественном транспорте.