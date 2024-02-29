RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве жители дома специально закрыли подвал с котами: все животные умерли

В Киеве жильцы уничтожили кошек (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве убили кошек, живших в подвале многоэтажки. Такой жестокостью отличились сами жильцы этого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Полицию Киева.

Детали жесткого поступка

Несколько кошек проживало в подвальном помещении одного из домов. Недавно жильцы многоэтажки решили установить решетки на окна и двери подвала. Во время осмотра помещения после удаления решеток обнаружены два мертвых котенка.

В Деснянское управление полиции обратились зоозащитники, сообщив, что хотя решетки уже установлены, в подвале все еще находятся кошки. Зоозащитники обратились к председателю домоуправления с просьбой открыть подвал для отлова кошек, но им отказали.

После этого зоозащитники вместе с участковым полицейским после снятия одной решетки вошли в подвал, где обнаружили тела двух котят. Следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции прибыла по указанному адресу, документировала событие и допросила свидетелей и очевидцев.

По факту жестокого обращения с животными столичные правоохранители начали уголовное производство.

В Киеве жильцы закрыли подвал с котами (фото:facebook.com/UA.KyivPolice)

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЖивотные