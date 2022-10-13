В Киеве врач помогла задержать вероятную диверсантку: как раскусили наводчицу

Она отметила, что случай произошел с ее сестрой, которая работает в столичной клинике, а случилось это уже после российских массированных ракетных обстрелов 10 октября украинских городов.

"Ее отделение находится на одном из высоких этажей, и там есть большой балкон. Сестра заметила там странную женщину. Женщина была незнакома - не была ни пациенткой, ни посетительницей больного этого отделения. Поэтому сестра спросила ее, что она делает", - говорится в публикации.

Подозрительная дама стала рассказывать, что в этой больнице, но в другом отделении, лежит ее брат, а сама она пришла сюда якобы для того, чтобы сфотографироваться на фоне флага.

"Здесь важно сказать, что брат, которого она посещала, был в совершенно другом корпусе. И этаж, который она назвала, не совпал. И почему именно здесь, этот этаж, этот флаг - все было очень странно", - обращает внимание журналистка.

Тогда бдительная медсестра вместе с коллегами заставили подозрительную женщину дожидаться, пока сами звонили в отделение, где лежал тот самый "брат". Но тот отказался подниматься к "сестре" и вообще что-то говорить. Такое поведение заставило работников больницы еще больше засомневаться в искренности женщины.

"Еще один удивительный момент: это произошло после взрывов в понедельник по Киеву и всей Украине. Женщина сказала, что ничего об этом не знает, а телевизор не смотрит", - продолжила сестра сотрудницы больницы.

В итоге персонал клиники вызвал полицию. Правоохранители проверили телефон женщины и обнаружили, что там среди мессенджеров есть только российская сеть "ВКонтакте", а среди фото - только здания.

После этого подозрительную женщину увезли в отделение полиции, а ее "брат" - скрылся из отделения больницы.