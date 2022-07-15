Пропонував гроші за "мітки": у Хмельницькому затримали диверсанта

У Хмельницькому затримали прихильника вторгнення Росії в Україну. Зрадник за 30 доларів пропонував місцевим жителям ставити так звані "мітки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Держприкордонслужби.

За інформацією відомства проросійськи налаштований молодик із Харкова.

"У соцмережі він пропонував мешканцям за гроші ставити так звані "мітки" для поширення панічних настроїв серед населення. За одну "мітку" обіцяв 30 доларів", - йдеться в повідомленні.

Його затримали та наразі перевіряють причетність до вчинення інших антиукраїнських провокацій та диверсій в регіоні.

Під час обшуків за адресою проживання фігуранта силовики вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, травматичну та холодну зброю.

Слідчі дії тривають.

Фото: у Хмельницькому правоохоронці затримали диверсанта (facebook.com/DPSUkraine)