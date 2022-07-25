ua ru
Пн, 25 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Направили ракету на будинок з дитиною. У Донецькій області затримали групу коригувальників

Новость на русском →
Торецьк, Понеділок 25 липня 2022 15:20
Направили ракету на будинок з дитиною. У Донецькій області затримали групу коригувальників Фото: у Торецьку викрили коригуальників (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили у Торецьку Донецької області групу коригувальників. Через їхні дії російська ракета влучила у будинок з дитиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Поліцейські викрили весь ланцюг пособників окупантів, які збирали інформацію за допомогою месенджера Telegram. Коригувальниками ворожих обстрілів виявилися місцеві жителі.

Зокрема, 29-річна жінка за гроші передавала ворогу дані про переміщення ЗСУ. Геолокації вона надсилала куратору, яка знаходиться на території РФ.

Коригувальниця причетна до обстрілів школу, крамниці та житлових будинків. Через неї російська ракета влучила у будинок, де були бабуся, мама та 17-річна дівчинка.

Також правоохоронці викрили чоловіків 25 і 32 років та їх кураторів.

Матеріали передано до СБУ для подальшого розслідування.

Фото: у Торецьку викрили групу коригувальників (dn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, за минулу добу внаслідок обстрілів у Донецькій області постраждали 8 мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Донбас полиция Війна в Україні
NEWS
Польща надала Україні танки PT-91 Twardy
Польща надала Україні танки PT-91 Twardy
DAILY
Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні