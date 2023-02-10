В Киеве хотят перезахоронить тело Ватутина: что известно

Что известно об эксгумации

По его словам, сегодня утром 10 февраля коммунальщики демонтировали часть постамента, на котором была надпись "Николай Ватутин".

Как рассказал секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопов в комментарии "Украинской правде", наработки по эксгумации и перезахоронению тела есть, но решения окончательного еще нет. Сейчас уже подано обращение в Минкульт.

"Далее Минкульт должен сделать представление на Кабмин, потому что это памятник общенационального значения. И Кабмин должен вынести решение", - заявил Прокопов.

Через сколько дней будет решение

Он уточнил, что представление вносил профильный Департамент культурного наследия КГГА. По его словам, подобные документы должны рассматриваться до 30 дней.

Важно, что разрешение на эксгумацию дает именно Кабмин, также определяет место перезахоронения. Но работы могут выполнить местные власти.

Прокопов добавил, что обычно процедура перезахоронения занимает 1 день.

В Киеве демонтировали постамент с надписью "Николай Ватутин" (facebook.com/timurtkachenko)