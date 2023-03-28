В Киеве дворник сделал картинную галерею во дворе многоэтажки (видео)

Киевлянин Леонид Иванович Бурковский живет в одной из многоэтажек столицы. Он работает дворником, а в свободное от работы время увлекается живописью. Двор своего дома по улице Подвысоцкого он превратил в настоящую картинную галерею.

Что это за картины и как ему удалось создать необычную коллекцию абстрактной живописи, рассказали в сюжете "Сніданок 1+1".

Как признается Леонид Бурковский, желание рисовать у него возникло спонтанно. Кроме изобразительного искусства он увлекается музыкой и называет себя профессиональным музыкантом.

Его рисунки выполнены в технике абстракции и авангардизма. А еще он продемонстрировал свои скетчи, которыми он тоже увлекается - их у него тысячи. Выделить какие-то свои картины и назвать любимыми он не может.

Почти 23 года он собирал свои рисунки, чтобы показать их миру. А потом решил организовать галерею прямо во дворе дома, где живет. Теперь там - галерея абстрактного искусства.

Его картины стали снимать на видео и фотографировать, они быстро разлетелись по интернету. И нашлось немало желающих купить эти картины.

Но Бурковский говорит, что сначала хочет организовать выставку, потом аукцион, где готов выставить на продажу некоторые свои произведения.