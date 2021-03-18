Пенсіонер перетворив під'їзд в Києві на справжній Версаль: ліпнина, позолота і багато картин

Під'їзд в одному з багатоквартирних будинків Києва перетворили на справжній Версаль з картинами, червоними доріжками на сходах, колонами, ліпниною і позолотою.

Це місце можна побачити за адресою Райдужна, 11-А, а творцем чудес є звичайний столичний пенсіонер Володимир Чайка. Причому зробив він це за свій рахунок.

Незвичайний під'їзд оформлений в стилі бароко - переважно в біло-блакитних чи бірюзових тонах з елементами позолоти.

Стіни під'їзду прикрашені репродукціями картин всесвітньо відомих художників, а рамки для них зроблені з ліпнини і пофарбовані "під золото". Переважно це жіночі портрети.

Під'їзд в Києві схожий на Версаль (фото: facebook.com/kiev.klab)

Пенсіонер вже кілька років продовжує прикрашати свій під'їзд і зараз доробляє сходовий проліт на п'ятому поверсі, повідомляє Сьогодні.

На такий подвиг пенсіонера надихнула його дружина.

Біля сходових маршів він встановив ретро-світильники, стіни прикрасив ліпниною і позолотою, також місцями встановлені колони і скульптури.

Серед портретів на стінах парадного - легендарна Мона Ліза і дружина поета Олександра Пушкіна - Наталя Гончарова.

Під'їзд в Києві перетворили на Версаль (фото: facebook.com/kiev.klab)

Пенсіонер так прикрасив вже кілька поверхів на прохання сусідів, і планує дійти до четвертого поверху.

"Спочатку я думав красиво оформити тільки сходову клітку біля своєї квартири. Але сусіди попросили зробити весь поверх. Потім попросили розширитись ще на один. Тепер моїм планом є закінчити прикрашати сходову клітину до четвертого поверху і на цьому поки зупинитися. Роботу на 7 поверсі я називаю "Весна" і "Літо", шостий у мене - "Зима", п'ятий - "Осінь". Вийшли - пори року", каже майстер.

Автор унікального під'їзду Володимир Чайка (фото: Сьогодні)